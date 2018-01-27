Выброшенный на улицу пациент заступился за сотрудниц больницы. ВИДЕО

01:26 27 января 2018 0

Мужчина признался, что сам виноват в произошедшем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пациент Городской больницы Сочи №4 Ибрагим Калоев, оставленный на улице санитаркой и медсестрой, признался, что сам виноват в случившемся. Мужчина не знал, что сотрудников учреждения уволили после инцидента.

Как сообщается в паблике Mash, Калоев сам попросил сотрудников больницы вывезти его на каталке, чтобы он смог покурить. После этого мужчина стал ругаться с ними, так как был в состоянии сильного наркотического опьянения. Пациент извинился перед «старшим» за свое неадекватное поведение и не знал, что медсестру и санитарку, исполнивших его пожелание, уволили. Мужчина признает, что «ничего правильного не сделал».

Санитарка сочинской больницы №4 Мария Комиссарова рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, она вместе с коллегой вывезла на улицу на каталке пациента и оставила его там, чтобы он покурил и потом собиралась забрать обратно. Также она добавила, что Калоев вел себя очень агрессивно, мешал другим пациентам и сам попросил вывести его на улицу, сообщает «Газета.ру».