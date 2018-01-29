Кубанские школьницы заплевали Вечный огонь и устроили пляски. ВИДЕО

В Сети появилось видео, где две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают все на свои смартфоны. Инцидент произошел в Абинском районе Краснодарского края.
Видео происшествия размещено на YouTube. Действия школьниц снимала камера наблюдения, установленная у мемориала, передает телеканал 360.
Личности школьниц пока неизвестны. По данным RT, пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края сообщила о начале проверки полицией по факту осквернения несовершеннолетними девушками Вечного огня.
Напомним, что в ноябре 2017 года в болгарском городе Пловдив неизвестные осквернили памятник советскому воину, сообщала «Русская планета». На него нанесли антисемитские высказывания и оскорбления в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.