Yle: Трамп хочет, чтобы у него было столько же ледоколов, как у Путина

Президент США Дональд Трамп намерен сравняться с Россией по количеству ледоколов, сообщает финский портал Yle. По данным издания, Вашингтон ведет переговоры о покупке таких судов у Финляндии и других стран. Решение связано с желанием Трампа укрепить позиции США в Арктике и показать союзнические отношения с Хельсинки.
«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — отмечает Yle.
Ранее Финляндия уже пыталась продать ледоколы США во времена Холодной войны, но тогда сделка не состоялась из-за позиции американских судостроителей. Сейчас переговоры возобновились, так как вопрос ледокольного флота приобрел для США стратегическое значение на фоне конкуренции в Арктике. Россия по-прежнему лидирует по числу ледоколов в мире. Из-за этого США стремятся укрепить свои позиции в регионе.
