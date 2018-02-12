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12 февраля 2018
Главные новости 
19:23  12 февраля 2018 0

Полмиллиона россиян проголосуют на выборах президента, пока будут в отъезде

Открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Екатеринбург, выборы президента, 18марта, 2018марта, штаб владимира путина
В избирком каждый день обращаются десятки тысяч человекФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Более 452 тысяч граждан России будут голосовать не дома, а по месту пребывания. «С подобными заявлениями в избирком каждый день обращается порядка 46 тысяч человек», — цитирует ТАСС заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Граждане, которые в день выборов президента России, 18 марта, будут в отъезде, проголосуют так же, как и все остальные. На сегодняшний день таких избирателей уже 452308 человек.

По словам Булаева, по данным на 8 февраля 266 тысяч человек подали заявления о прикреплении к участкам по месту пребывания. Те, кто будет в отъезде, но хотят принять участие в голосовании, могут обращаться с заявлением в многофункциональные центры, территориальные избиркомы и через сайт госуслуг.

Александр Лукманов
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