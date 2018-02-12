Полмиллиона россиян проголосуют на выборах президента, пока будут в отъезде

19:23 12 февраля 2018 0

В избирком каждый день обращаются десятки тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более 452 тысяч граждан России будут голосовать не дома, а по месту пребывания. «С подобными заявлениями в избирком каждый день обращается порядка 46 тысяч человек», — цитирует ТАСС заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Граждане, которые в день выборов президента России, 18 марта, будут в отъезде, проголосуют так же, как и все остальные. На сегодняшний день таких избирателей уже 452308 человек.

По словам Булаева, по данным на 8 февраля 266 тысяч человек подали заявления о прикреплении к участкам по месту пребывания. Те, кто будет в отъезде, но хотят принять участие в голосовании, могут обращаться с заявлением в многофункциональные центры, территориальные избиркомы и через сайт госуслуг.