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17 февраля 2018
18:29  17 февраля 2018 1

Уральская финалистка «Лидеров России» получила в наставники министра экономразвития

Всероссийский конкурс управленцев
Максим Орешкин первый из членов правительства РФ встретился с финалистами конкурсаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин первый из членов правительства РФ встретился с финалистами конкурса «Лидеры России» в качестве наставника. Беседы с министром удостоилась и представительница Урала — челябинка Ольга Углева.

Основная задача наставников конкурса, отметил Орешкин, — помогать развиваться участникам, предоставить им независимую экспертизу, делиться опытом и показывать траекторию движения. «Этот проект позволяет талантливым людям найти новое применение — на государственной службе или в бизнесе», — заявил министр, подчеркнув, что важнее не нынешние достижения финалистов, а их возможности и потенциал. «Для современной экономики главное — люди. Поэтому создание условий для самореализации людей будет двигать экономику вперед», — добавил Максим Орешкин.

Встреча министра-наставника с финалистами конкурса была посвящена обсуждению актуальных экономических проблем. В ней приняли участие восемь финалистов конкурса «Лидеры России». Это Татьяна Дьяконова — директор по развитию HR-экспертизы «Хоум Кредит Банка», Александр Кобенко — вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, Сергей Лудин — управляющий директор холдинговой компании «Инвест АГ», Алексей Петунин — заместитель управляющего директора SAP LLC, Владимир Сергунин — партнер, член совета директоров в Colliers International Group Inc., Илья Торосов — заместитель председателя правления АО «ТРОЙКА-Д БАНК», Ольга Углева — гендиректор АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» и Михаил Хомич — зампредседателя правительства Удмуртии, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России. Также в беседе участвовали пять финалистов конкурса «Лидеры Минэк», направленного на выявление наиболее сотрудников министерства.

По итогам встречи некоторые из конкурсантов «Лидеров России» смогут поработать в системе министерства. Всего в рамках реализации программы наставничества в течение 2018 года пройдет не менее четырех встреч.

Наталья Володина
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