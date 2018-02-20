17:23 20 февраля 2018 1

На беседу с Турчаком политики возлагали большие надежды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос о новой схеме выборов в екатеринбургскую городскую думу и избрания главы города по «советской системе» не поднимался на сегодняшней встрече секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака с партактивом, как и на заседании уральского МКС. Об этом в рамках проходящего в Екатеринбурге форума «Единой России» — «Локомотивы роста — Заводы развития» заявил сам Андрей Турчак.

«Этот вопрос не стоял на повестке дня», — заверил Турчак. Ранее, напомним, представители свердловских властей возлагали большие надежды на сегодняшние переговоры с Турчаком. Ему планировали представить инициативу об изменении схемы избрания депутатов гордумы, согласно которой в сентябре 2018 года по партийным спискам должно быть избрано всего 10 муниципальных депутатов, по одномандатным округам — 26-27 человек. Также ранее звучало предложение об отмене всенародных выборов мэра и переходе к избранию главы по так называемой «советской» схеме (избрание мэра на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов).

Вопрос не стали обсуждать, потому что заседание сократилось с двух часов до получаса, поэтому тема упоминалась лишь вскользь, обсуждения вопроса не было, добавил в разговоре с «URA.RU» анонимный участник МКС.