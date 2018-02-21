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21 февраля 2018
20:08  21 февраля 2018 0

Заявление о 300-тысячной зарплате тюменского депутата возмутило политиков Югры. В нефтяной житнице России власти получают намного меньше

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Депутатам ХМАО не нравится зарабатывать меньше всехФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Думы ХМАО, работающие на постоянной основе, зарабатывают в среднем около 180 тысяч рублей в месяц. Об этом «URA.RU» сообщил источник в региональном парламенте.

По данным инсайдеров, югорские депутаты оказались неприятно удивлены зарплатами коллег из Тюменской областной думы, о которых недавно заявил спикер парламента «матрешки» Сергей Корепанов — средняя зарплата областного депутата составляет 300 тысяч рублей. В Думе ХМАО, по словам источников, зарплата рядового депутата — 90 тысяч рублей в месяц. «С учетом премий, ежемесячный доход по итогам года примерно 180 тысяч рублей. У председателя и заместителей выше, но ненамного», — поделился инсайдер.

Официальное подтверждение этой информации на момент публикации получить не удалось — депутаты, работающие на постоянной основе, подтверждают эти данные только на условиях анонимности. В пресс-службе Думы ХМАО заявили, что для точного расчета необходимо дождаться опубликования декларации о доходах (ориентировочно — в апреле), а также, что необходимо узнать, имеют ли право в аппарате парламента вообще разглашать такие данные.

Зарплаты югорских депутатов оказались ниже не только областных, но и меньше, чем у коллег с Ямала. По неофициальным данным, с учетом всех премий, заработок депутатов ЗакСо, работающих на постоянной основе, начинается от 300 тысяч и может достигать 700 тысяч рублей в месяц с учетом всех выплат. В пресс-службе Законодательного собрания ЯНАО заявили, что не располагают цифрами и предложили опираться на данные, указанные в декларациях о доходах.

Как ранее сообщало «URA.RU», спикер областной Думы Сергей Корепанов, озвучив зарплаты депутатов, оправдал их доходы исключительностью народных избранников. «Я вам скажу, что по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние. Большинство имеют не одно высшее образование, ученые степени, колоссальный опыт руководящей работы», — говорил Сергей Корепанов. В Думе Тюменской области 24 депутата получают ежемесячный доход за законотворческую деятельность. В ЗакСо ЯНАО — 13 депутатов, в парламенте ХМАО на постоянной основе работает 15 народных избранников.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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