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05 марта 2018
16:49  05 марта 2018 7

Кадыров в поддержку выборов 18 раз поднял 100-килограммовую штангу. ВИДЕО

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Последний рывок дался с трудомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поднял 100-килограммовую штангу 18 раз в честь предстоящих выборов президента РФ. Видео с челенджа опубликовали в телеграм-канале политика.

«С большим удовольствием принял от губернатора Тульской области, дорогого БРАТА Алексея Дюмина Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318. Я 18 раз поднял штангу», — написал Кадыров в своем канале в соцсети. Самым тяжелым для политика оказался 18-й раз — региональный лидер с большим трудом осилил этот вес.

Кадыров передал эстафету председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову и режиссеру Фёдору Бондарчуку и предложил поучаствовать в эстафете «всех братьев из Чеченского республиканского клуба «Ахмат».

Семен Гринберг
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