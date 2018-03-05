16:49 05 марта 2018 7

Последний рывок дался с трудом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров поднял 100-килограммовую штангу 18 раз в честь предстоящих выборов президента РФ. Видео с челенджа опубликовали в телеграм-канале политика.

«С большим удовольствием принял от губернатора Тульской области, дорогого БРАТА Алексея Дюмина Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318. Я 18 раз поднял штангу», — написал Кадыров в своем канале в соцсети. Самым тяжелым для политика оказался 18-й раз — региональный лидер с большим трудом осилил этот вес.

Кадыров передал эстафету председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову и режиссеру Фёдору Бондарчуку и предложил поучаствовать в эстафете «всех братьев из Чеченского республиканского клуба «Ахмат».