Вяльбе: Большунову платят 140 тысяч, он не может отказаться от рекламы

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Вяльбе отметила, что лыжникам считать приходится каждую копейку
Вяльбе отметила, что лыжникам считать приходится каждую копейку Фото:

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о финансовом положении российского лыжника Александра Большунова, отметив, что его основной доход складывается из государственной ставки и рекламных контрактов. Об этом она заявила на заседании.

«Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — приводит слова Вяльбе RT.

Она также подчеркнула, что спортсмены находятся на контрактах и получают за это деньги. По ее словам, никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, который завоевывал награды во всех олимпийских гонках, где выходил на старт. Вяльбе напомнила, что в прошлом сезоне спортсмен одержал 25 побед в личных гонках.

Ранее представители других зимних видов спорта, в частности биатлона, также отмечали низкий уровень доходов по сравнению с футболистами и хоккеистами. После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году возможности заработка через призовые и иностранных спонсоров существенно сократились.

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о финансовом положении российского лыжника Александра Большунова, отметив, что его основной доход складывается из государственной ставки и рекламных контрактов. Об этом она заявила на заседании. «Наш олимпийский чемпион Большунов находится на ставке в ЦСП в 140 тысяч в месяц. За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — приводит слова Вяльбе RT. Она также подчеркнула, что спортсмены находятся на контрактах и получают за это деньги. По ее словам, никто не согласится их потерять только для того, чтобы поддержать российского производителя. Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, который завоевывал награды во всех олимпийских гонках, где выходил на старт. Вяльбе напомнила, что в прошлом сезоне спортсмен одержал 25 побед в личных гонках. Ранее представители других зимних видов спорта, в частности биатлона, также отмечали низкий уровень доходов по сравнению с футболистами и хоккеистами. После отстранения российских спортсменов от международных соревнований в 2022 году возможности заработка через призовые и иностранных спонсоров существенно сократились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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