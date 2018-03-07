19:39 07 марта 2018 1

В феврале Плоткин рассказывал слушателям о сложностях при проектировании здания Фото: скриншот из видео

Главный архитектор ЖК «Сколково-парк» Владимир Плоткин из бюро «Резерв» назвал «чушью» информацию о том, что дом намеренно построили так, чтобы окна в нем не выходили на дачу первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«Все, что касается архитектуры, — это просто бред», — цитирует РБК Плоткина. При этом архитектор отказался отвечать журналистам на вопрос о том, почему на этапе проектирования было решено не делать окна на юго-восточной части здания.

После появления комментариев Плоткина блогер Алексей Навальный опубликовал ссылку на видео с мастер-классом архитектора, который прошел в феврале 2017-го. На записи Плоткин рассказывает слушателям о многочисленных ограничениях, с которыми столкнулся при создании проекта комплекса «Сколково-парк».

«Самая хорошая сторона — южная сторона, лес, но там находится правительственная резиденция, куда невозможно, нельзя смотреть. Ни одно окно не должно, по соображениям безопасности, смотреть в эту сторону», — сказал тогда Плоткин.

Ранее ФБК опубликовал видео, снятое с квадрокоптера, на котором был запечатлен жилой комплекс «Сколково-парк». В ролике говорилось, что в одном из домов оказалась замурованной сторона, которая выходит на юг, то есть в сторону резиденции в Заречье. В другом доме около окон установили специальные заслоны, которые не позволяют жильцам смотреть в эту сторону.