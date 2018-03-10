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10 марта 2018
09 марта 2018
08:24  10 марта 2018 6

В соцсетях высмеяли новое видео Волочковой. «Танцующая лошадь»

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Анастасия Волочкова получила новую порцию негатива от своих недоброжелателейФото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала видео зажигательных танцев на одной из закрытых вечеринок. Хейтеры светской львицы немедленно упрекнули ее в склонности к алкоголизму и пошлости.

Большинство комментаторов уверены, что подобные видео Волочковой следовало бы оставить в личном архиве, поскольку пьяные танцы в компании друзей не добавляют положительных штрихов к ее о образу. «Слуха ноль, пластики ноль, красота напрочь отсутствует», «Она хоть и балерина, но танцевать совсем не умеет», «Где слух блин? чувство такта? прям корова на танцполе», «Как вы стали балериной? Если у вас совсем нет слуха. Настя не выкладывайте такие видео, не позорьте себя», «Господи, какой ужас и вульгарщина, не могу поверить, что балерина может так ужасно двигаться», «Настя, Вы двигаетесь поперек такта… вы тут хорошо приняли на грудь», «Танцующая лошадь», — пишут пользователи Instagram.

В комментариях отдельно досталось обуви Волочковой. «Что это за копыта такие?», «Она так танцует потому что копытца мешают», «ппц у нее утюги на ногах, как в них в передвигаться вообще?» — издеваются пользователи.


Ранее бывший помощник Волочковой Александр Скиртач, находящийся под арестом, раскрыл информацию о недвижимости, которой владеет балерина. По его данным, общая стоимость ее квартир составляет свыше 240 миллионов долларов.

Сергей Макеев
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