Опубликовано видео из самолета, рассыпавшего в Якутии золотые слитки

22:01 15 марта 2018 0

Ценный груз выбил крышку грузового люка и выпал из самолета Фото: телеграм-канал «Следком»

В Сети появилось видео, снятое в самолете Ан-12, из которого при взлете в аэропорту Якутска посыпались слитки драгоценных металлов. На кадрах видно, что у борта сорвало створку грузового люка.

Из грузового самолета выпало несколько тонн золотых и серебряных слитков, отмечает телеканал 360. Груз транспортировался с месторождения Купол, его стоимость успели оценить в 122 млн долларов. После случившегося территория вокруг летного поля была оцеплена, сообщает портал «Русская планета». К настоящему моменту все слитки уже собраны, а самолет находится в аэропорту Якутска под усиленной охраной.

Слитки, выпавшие из Ан-12, на самом деле оказались не настолько дороги, как об этом сообщалось изначально, отмечает Nation News. Их везли на завод для очистки от примесей, потому говорить о том, что они стоят несколько миллиардов долларов, точно не приходится. Самой вероятной причиной инцидента называют сам груз, который выбил крышку люка, сорвавшись с креплений.