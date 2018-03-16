{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
12:43  16 марта 2018 2

Помощник главы Якутии заплатил штраф за дебош на борту самолета

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Инцидент с чиновником произошел во время рейса Москва — ЯкутияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов заплатил административный штраф за поведение на борту самолета «Аэрофлота». Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, однако сумму взыскания он не обозначил. Шигапов не подчинился требованиям экипажа и пытался проникнуть в кабину пилотов.

Инцидент с чиновником на борту лайнера произошел в феврале. По данным «Аэрофлота», Шигапов вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой явились на посадку на рейс Москва — Якутск последними. Они попытались пройти в самолет без предъявления посадочных талонов, словесно оскорбляя членов экипажа и негативно высказываясь об авиакомпании.

Новость по теме
Стали известны подробности скандала с участием главы Якутии и его супруги в Шереметьево. ВИДЕО

Через некоторое время они нашли посадочные талоны и прошли к своим местам в самолете. Тогда Шигапов заметил, что из кабины пилотов выходит один из членов экипажа. Мужчина оттолкнул его и попытался проникнуть в кабину, чтобы поговорить с командиром судна. В результате чиновника сняли с рейса и передали в полиции. Из-за инцидента вылет задержали более чем на час.

«У людей попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона», — рассказал Савельев в эфире канала «Россия 24». В свою очередь, Борисов после инцидента сообщил, что сотрудники аэропорта забыли передать им посадочные талоны, которые принесли позже, напоминает «Русская планета». Ранее в Нарьян-Маре при авиакатастрофе пострадали чиновник и 14-летняя девочка, пишет портал Newinform.com.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров