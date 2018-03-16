Помощник главы Якутии заплатил штраф за дебош на борту самолета

12:43 16 марта 2018 2

Инцидент с чиновником произошел во время рейса Москва — Якутия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов заплатил административный штраф за поведение на борту самолета «Аэрофлота». Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, однако сумму взыскания он не обозначил. Шигапов не подчинился требованиям экипажа и пытался проникнуть в кабину пилотов.

Инцидент с чиновником на борту лайнера произошел в феврале. По данным «Аэрофлота», Шигапов вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой явились на посадку на рейс Москва — Якутск последними. Они попытались пройти в самолет без предъявления посадочных талонов, словесно оскорбляя членов экипажа и негативно высказываясь об авиакомпании.

Через некоторое время они нашли посадочные талоны и прошли к своим местам в самолете. Тогда Шигапов заметил, что из кабины пилотов выходит один из членов экипажа. Мужчина оттолкнул его и попытался проникнуть в кабину, чтобы поговорить с командиром судна. В результате чиновника сняли с рейса и передали в полиции. Из-за инцидента вылет задержали более чем на час.

«У людей попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона», — рассказал Савельев в эфире канала «Россия 24». В свою очередь, Борисов после инцидента сообщил, что сотрудники аэропорта забыли передать им посадочные талоны, которые принесли позже, напоминает «Русская планета». Ранее в Нарьян-Маре при авиакатастрофе пострадали чиновник и 14-летняя девочка, пишет портал Newinform.com.