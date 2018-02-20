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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:48  20 февраля 2018 1

Глава Якутии Борисов и его супруга имели посадочные талоны. ВИДЕО

Помощник главы Якутии Шегапов имел при себе талоны,Фото: скриншот видео «Первого канала»

Вопреки официальной версии руководства Якутии, помощник главы республики Евгений Шегапов имел при себе посадочные талоны на себя, а также на своего шефа Егора Борисова и его супругу. Об этом свидетельствуют кадры, зафиксированные камерой наблюдения, установленной у стойки паспортного контроля аэропорта «Шереметьево». Запись была опубликована «Первым каналом».

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Ранее официально была озвучена версия, что поводом к инциденту, в результате которого помощника главы Якутии сняли с рейса, стало отсутствие посадочных талонов: их якобы забыли передать Шегапову и супругам Борисовым работники аэропорта. Между тем, по словам стюардессы, именно просьба предъявить посадочные талоны на входе в лайнер вызвала бурную реакцию помощника главы республики. Мужчина сперва обругал бортпроводницу, а затем зачем-то проник в кабину экипажа. После этого командир воздушного судна принял решение о снятии чиновника с рейса.

Между тем, версия с невыданными талонами была озвучена еще раз, на этот раз еще одним помощником главы Якутии, Станиславом Платоновым. «При прохождении паспортного контроля главе Республики Егору Борисову и его супруге забыли передать посадочные талоны на самолет, — приводит слова Платонова „Газета.ру“. — Впоследствии сотрудник аэропорта принес им их и также принес свои извинения главе республики». Правда, на этот раз в аппарате Борисова более сдержаны в оценках и назвали случившееся инцидентом, не стоящим того, чтобы раздувать из него скандал.

Напомним, по версии, озвученной аппаратом главы Якутии, у Шегапова талонов не было. Как ранее сообщало «URA.RU», власти Якутии не исключили судебный иск в отношении перевозчика, а также обвинили компанию в предвзятости по отношению именно к якутским пассажирам.

Евгений Александров
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