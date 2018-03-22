Внучка Сталина стала экстрасенсом и предсказала Третью мировую войну

21:24 22 марта 2018 0

Крис Эванс обнаружила свои способности в очередях к врачу Скрин с Youtube

Единственная внучка Сталина Крис Эванс открыла у себя способности ясновидящей после того, как вылечила рак груди. О своем даре она узнала в очереди к онкологу.

У дочери иммигрировавшей из СССР Светланы Аллилуевой, которая, в свою очередь, является наследницей Иосифа Сталина, видения впервые появились в очередях к врачу. С этого момента она ищет по фото пропавших людей, предсказывает мировые события и снимает приступы мигрени наложением рук, сообщает «Экспресс-газета». В прошлом году Эванс предрекла извержение вулкана Агунга на Бали и два землетрясения в Мексике.

Сегодня Эванс 47 лет, она содержит в Портленде антикварный магазин и постоянно сидит на экстази. Ее называют ведьмой. По мнению Эванс, Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. А его дом [ближняя дача в Кунцево] нельзя сносить, потому что начнется Третья мировая война.