21:05 29 марта 2018 0

Ранее агентство признали самым цитируемым СМИ Среднего Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

«URA.RU» вошло в ТОП-3 самых цитируемых информационных агентств в соцсетях. По итогам февраля 2018 года уральское СМИ опережают лишь ТАСС и РИА «Новости», сообщает аналитическая компания «Медиалогия».

Наибольшее количество гиперссылок набрали новости о зарплатах тюменских депутатов («Тюменец требует урезать зарплату депутатов с 300 до 42 тысяч»), отмене пенсий («в России хотят отменить досрочные пенсии и льготы работающим старикам») и о полицейских, которых обязали ходить к священникам («Полицейских обязали с семьями ходить к священникам. Видеоотчет о встрече нужно сдавать начальству»).

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года «URA.RU» признано самым цитируемым СМИ Среднего Урала. Исследование проводилось на основе анализа 40 тысяч источников по всей стране. В день выборов президента России агентство вошло в десятку самых посещаемых сайтов средств массовой информации РФ.

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