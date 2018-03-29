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29 марта 2018
21:05  29 марта 2018 0

«URA.RU» вошло в ТОП-3 по цитируемости в соцсетях. Благодаря уральским депутатам и полицейским. СКРИН

Международная акция
Ранее агентство признали самым цитируемым СМИ Среднего УралаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
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«URA.RU» вошло в ТОП-3 самых цитируемых информационных агентств в соцсетях. По итогам февраля 2018 года уральское СМИ опережают лишь ТАСС и РИА «Новости», сообщает аналитическая компания «Медиалогия».

Наибольшее количество гиперссылок набрали новости о зарплатах тюменских депутатов («Тюменец требует урезать зарплату депутатов с 300 до 42 тысяч»), отмене пенсий («в России хотят отменить досрочные пенсии и льготы работающим старикам») и о полицейских, которых обязали ходить к священникам («Полицейских обязали с семьями ходить к священникам. Видеоотчет о встрече нужно сдавать начальству»).

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года «URA.RU» признано самым цитируемым СМИ Среднего Урала. Исследование проводилось на основе анализа 40 тысяч источников по всей стране. В день выборов президента России агентство вошло в десятку самых посещаемых сайтов средств массовой информации РФ.

«URA.RU» благодарит читателей за интерес и доверие к нашим материалам. Журналисты агентства и далее будут делать все, чтобы вы оставались в курсе важнейших событий в России и на Урале.

За месяц на «URA.RU» сослались более 109 тысяч раз
Фото: отчет Медиалогии, скриншот

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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