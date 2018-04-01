Казахстанский минздрав выяснил причины массового отравления мороженым

05:48 01 апреля 2018 0

Фруктовое мороженое частный предприниматель готовил в домашних условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной массового отравления в казахстанском Шымкенте стало употребление в пищу мягкого фруктового мороженого. К такому выводу пришли в Комитете охраны общественного здоровья республиканского Минздрава. Как выяснили представители ведомства, лакомство, которое продавали в принадлежащей частному предпринимателю торговой точке, изготавливали в домашних условиях.

«Все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке, расположенной в городе Шымкент по проспекту Республики, принадлежащей частному предпринимателю Ишмуратовой М., — говорится в сообщении на сайте КООЗ Минздрава РК. — По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого». Кроме того, уже известно, что предпринимательница не стала уведомлять госорганы о начале своей деятельности на рынке продовольственных услуг и общественного питания, а значит, скорее всего, не имеет необходимых разрешительных документов.

Напомним, в ночь с 29 на 30 марта в Шымкенте Южно-Казахстанской области за медицинской помощью обратились более 60 человек. Как писало «URA.RU», у всех пострадавших были выявлены признаки острой кишечной инфекции и пищевой токсикоинфекции. 41 пострадавшему, в том числе 20 детям, потребовалась госпитализация, еще 20 — назначено амбулаторное лечение. К проверке подключились правоохранительные органы.