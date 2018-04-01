В России официально исчезла одна профессия

08:18 01 апреля 2018 0

Специалисты, которые могут быстро записывать речь, перестали пользоваться спросом в России Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России перестала официально существовать профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Должности «Секретарь-стенографистка», «Заведующая машинописным бюро» и «Стенографистка» упразднены и исключены из квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, сообщает газета «Известия».

Необходимость быстро записывать речь на сегодняшний день все еще существует в суде. В частности, при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари, напоминает «Лента.ру». При этом Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний.