В России официально исчезла одна профессия

Специалисты, которые могут быстро записывать речь, перестали пользоваться спросом в России
В России перестала официально существовать профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Должности «Секретарь-стенографистка», «Заведующая машинописным бюро» и «Стенографистка» упразднены и исключены из квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, сообщает газета «Известия».
Необходимость быстро записывать речь на сегодняшний день все еще существует в суде. В частности, при рассмотрении гражданских и уголовных дел протоколы ведут секретари, напоминает «Лента.ру». При этом Арбитражный суд России предусматривает ведение аудиопротоколов судебных заседаний.