Глава Якутии экстренно госпитализирован

Борисова увезли в больницу из-за проблем с сердцем
Главу Якутии Егора Борисова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сейчас он находится в одной из московских больниц.
Борисов проходит лечение в стационаре, сообщает Life.ru. Причиной госпитализации стало заболевание сердца. Отмечается, что Егор Борисов занимает пост главы Республики Саха с 2010 года.
В феврале с участием Борисова произошел резонансный инцидент на борту самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва — Якутск. При посадке между главой региона, его помощником Евгением Шигаповым и бортпроводницами возник конфликт. Сотрудники авиакомпании вызвали полицию, в итоге Шигапова сняли с рейса. Позже помощник главы Якутии заплатил административный штраф.