Минтранс РФ передумал запрещать детские коляски в метро

23:10 20 апреля 2018 0

Чиновники решили все же смягчить ограничения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта РФ опубликовало новую версию проекта правил пользования метрополитеном. В нем убран категоричный запрет на перевоз детей в колясках, хотя в ведомстве все равно хотят ограничить их использование в подземке.

В новой версии, опубликованной на официальном портале проектов нормативных актов, перевоз детей в колясках запрещен лишь на эскалаторе и при входе и выходе из вагонов метро. В прошлой редакции предлагалось вообще запретить их использование в подземке.

Первый проект новой редакции правил метрополитена был опубликован Минтрансом несколько дней назад. В него предлагалось добавить несколько новых запретов, в том числе: носить в вагонах рюкзаки за спиной, проводить в метро без разрешения перевозчика зрелищные мероприятия и использовать дроны. Но больше всего пользователи обратили внимания на предложение по ограничению на детские коляски.

Предложенная чиновниками норма возмутила даже уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, которая посчитала подобное новшество противоречащим здравому смыслу. По ее словам, нахождение маленького ребенка в метро вне коляски попросту опасно, поскольку в толпе он может потеряться.