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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:57  23 апреля 2018 0

Фильм Козловского заработал на «злобных россиянах» 324 млн рублей

Спортивная драма Козловского заработала более 324 миллионов рублейФОТО: скрин трейлера «Тренер», YouTube

Спортивная драма Данилы Козловского «Тренер» стала лидером российского кинопроката по итогам выходных, собрав около 324 миллионов рублей.

На втором месте, как пишет портал kinobusiness.com, расположился экшн-боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном, который заработал более 78 миллионов рублей в выходные. За две недели проката он собрал 312 миллионов. Замкнула тройку лидеров фантастическая картина Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», которая собрала 31,7 миллиона рублей и 716,3 миллионов в целом. За ним следует мистический триллер «Гоголь. Вий», заработавший 30 миллионов рублей (433,6 миллиона за три недели проката), передает РИА «Новости».

Для Козловского кинолента стала режиссерским дебютом. «Тренер» рассказывает историю о молодом игроке «Спартака» Юрии Столешникове, который в ответственный момент матча не забивает пенальти. Игрока сразу же дисквалифицировали, но чуть позже предложили стать тренером в региональном футбольном клубе «Метеор».

Напомним, громкий скандал вокруг Козловского начался после его высказывания о грубости и хамстве российского зрителя, который по достоинству не оценил трейлер кинокартины «Тренер». На актера ополчились деятели культуры, а также общественники, которые пообещали ему участь изгоя. Жители России посоветовали артисту вообще не возвращаться из-за границы после таких слов.

Александр Черноскутов
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