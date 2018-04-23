Фильм Козловского заработал на «злобных россиянах» 324 млн рублей

Спортивная драма Данилы Козловского «Тренер» стала лидером российского кинопроката по итогам выходных, собрав около 324 миллионов рублей.
На втором месте, как пишет портал kinobusiness.com, расположился экшн-боевик «Рэмпейдж» с Дуэйном Джонсоном, который заработал более 78 миллионов рублей в выходные. За две недели проката он собрал 312 миллионов. Замкнула тройку лидеров фантастическая картина Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», которая собрала 31,7 миллиона рублей и 716,3 миллионов в целом. За ним следует мистический триллер «Гоголь. Вий», заработавший 30 миллионов рублей (433,6 миллиона за три недели проката), передает РИА «Новости».
Для Козловского кинолента стала режиссерским дебютом. «Тренер» рассказывает историю о молодом игроке «Спартака» Юрии Столешникове, который в ответственный момент матча не забивает пенальти. Игрока сразу же дисквалифицировали, но чуть позже предложили стать тренером в региональном футбольном клубе «Метеор».
Напомним, громкий скандал вокруг Козловского начался после его высказывания о грубости и хамстве российского зрителя, который по достоинству не оценил трейлер кинокартины «Тренер». На актера ополчились деятели культуры, а также общественники, которые пообещали ему участь изгоя. Жители России посоветовали артисту вообще не возвращаться из-за границы после таких слов.