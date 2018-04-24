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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:23  24 апреля 2018 0

В России могут появиться штрафы за информационный экстремизм

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За распространение недостоверных сведений граждан РФ будут штрафоватьФото: depositphotos.com © URA.RU

В России могут быть введены штрафы за распространение недостоверных сведений, в частности — за публичную ложь. Соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях разрабатываются Советом Федерации. Об этом рассказала автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.

По ее словам, штрафы для физических лиц за информационный экстремизм могут составить от 50 до 100 тысяч рублей, а сами поправки призваны защитить граждан России от паники, которую вызывает трансляция непроверенной информации.В частности, изменения коснутся действий «псевдоэкологических» некоммерческих организаций, преследующих политические цели. « Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе. Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку» — цитирует Гехт газета «Известия».

Гехт подчеркнула, что определить критерии недостоверных данных достаточно затруднительно. Однако, оценивать корректность информации будут «органы власти, курирующие ту или иную тематику». В свою очередь, экологи и юристы опасаются, что, если достоверными будут считаться только сведения профильных государственных органов, норма может использоваться против жителей или гражданского общества.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, который порочат достоинство и честь гражданина или юридического лица. Согласно изменениям, лица, распространившие недостоверную информацию, будут обязаны удалить ее в отведенные сроки. В противном случае пристав вправе внести постановление об ограничении доступа к указанным сведениям.

Александр Черноскутов
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