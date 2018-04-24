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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:01  24 апреля 2018 0

Шувалов может уйти в отставку

Всероссийский конкурс управленцев
По словам источников, Шувалов давно просится в отставку и уже получил добро от президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов собирается уйти в отставку. Об этом заявляют источники в руководстве страны.

Шувалов не планирует сохранять за собой свой прежний пост в новом правительстве, сообщает «Дождь». Эту информацию активно обсуждают чиновники. По словам источника издания, Шувалов уже давно просил Владимира Путина освободить его от должности и не так давно получил добро. При этом несколько лет назад он якобы хотел уйти в частный бизнес или стать главой Внешэкономбанка.

В аппарате правительства утверждают, что вице-премьер не останется без работы. Один из вариантов его нового места службы — в руководстве МГУ, возможно, в качестве руководителя Научно-технологической долины. Были предположения, что Шувалов может получить пост в Центральном банке или же сменить Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации «Роснано».

На место Игоря Шувалова, по данным источников, претендует помощник президента и бывший министр экономики Андрей Белоусов. Еще одна кандидатура — бывший министр финансов Алексей Кудрин, что, однако, представляется менее реалистичным. При этом отмечается, что сам Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович свои посты в новом правительстве сохранят.

Дарья Корчак
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