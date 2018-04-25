14:23 25 апреля 2018 0

Губернатор Ямала прибыл в Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмень 25 апреля прибыл губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Здесь он встречается с ямальцами, которые переехали на юг региона по программе переселения соотечественников, сообщил «URA.RU» собственный источник.

Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службах руководства ЯНАО и правительства Тюменской области. В частности, в 14:00 в Тюменской филармонии началось торжественное мероприятие в рамках презентации проекта «Ямал. Вторая волна освоения». На него приглашены ветераны Ямала, переехавшие на юг региона по программе переселения соотечественников, тюменский губернатор Владимир Якушев, а также местный политбомонд.

Планируется, что Дмитрий Кобылкин расскажет о масштабном проекте, затем начнется концертная программа, после чего состоится награждение ветеранов за заслуги в освоении Ямала. «Встреча с тюменскими ямальцами организована по инициативе Дмитрия Кобылкина», — уточнил источник. Встреча продолжится вечером в представительстве Ямала в Тюмени.