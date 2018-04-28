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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:28  28 апреля 2018 8

Украинские националисты раскрыли, когда Киев начнет войну с Москвой

События на Майдане. Киев, майдан, революция, протесты, самооборона
Националисты мечтают захватить как можно больше территорийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинские националисты заявили о планах наступления на Россию. По их мнению, войне с Москвой может поспособствовать новый кризис.

«Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — цитируют РИА «Новости» заявление лидера запрещенной в России украинской националистической организации «Братство» Дмитрия Корчинского.

При этом в планах у националистов захват как можно большей территории. В том числе они надеются завоевать Кубань. Относительно того, что будет с населением захваченных регионов, националисты ничего не говорят, но ранее Корчинский по отношению к российским гражданам использовал выражение «животные».

Игорь Чукреев
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