Ученые обнаружили уникальный космический объект

Финские астрономы сфотографировали пару черных дыр
Черные дыры вращаются друг вокруг друга, указано в материале (архивное фото)
Черные дыры вращаются друг вокруг друга, указано в материале (архивное фото)

Впервые обнаружено и получено изображение двух черных дыр. Примечательно то, что они вращаются друг вокруг друга. Об этом заявил исследователь Маури Валтонен из Университета Турку в Финляндии, который и опубликовал изображение.

«Квазар OJ 287 настолько яркий, что его могут обнаружить даже астрономы-любители с помощью своих телескопов. Особенность объекта заключается в том, что он содержит две черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга», — заявил Валтонен. Его слова и изображение объекта опубликованы на сайте Университета.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что это наблюдение стало доказательством существования двойных черных дыр. Ранее ученым удавалось фиксировать лишь изображения отдельных космических объектов.

Ранее астрономы уже находили уникальные космические явления и объекты. В конце июля ученые обнаружили 3-й в истории межзвездный космический объект 3I/ATLAS. Тогда некоторые эксперты утверждали, что он может быть инопланетной технологией.

