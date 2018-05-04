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04 мая 2018
03 мая 2018
00:58  04 мая 2018 0

Евросоюз намерен ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Проект должен пройти одобрение в Европарламенте и Совете ЕвросоюзаФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Евросоюзе планируют пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан третьих стран, которые имеют право на безвизовое пребывание, в том числе Украины и Грузии. Теперь они должны будут получить перед поездкой предварительное разрешение, чтобы пересечь границу.

Отмечается, что после запроса гражданину в течение некоторого времени придет автоматический ответ. В нем будет содержаться либо разрешение на въезд, либо обоснование отказа в нем. При этом за регистрацию будет взиматься сбор в семь евро. Примечательно, что эта система не является визой, а лишь проверкой, которая призвана определить риски.

«Для заполнения онлайн-заявки и получения разрешения, которое будет действовать в течение трёх лет, потребуется всего несколько минут», — цитирует РИА «Новости» источник в структурах Евросоюза. На данный момент проект должен пройти одобрение в Совете ЕС, а также Европарламенте. Как предполагается, систему планируют ввести в строй через три года.

Александр Черноскутов
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