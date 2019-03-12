Пресс-секретарь назвал фото сбегающего Порошенко фейком

Журналист и пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что снимки политика, убегающего с митинга в Житомире, ненастоящие. Такое мнение представитель президента высказал в соцсетях.
На своей странице в Facebook Цеголко выложил несколько фотографий с перепрыгивающим лужу Порошенко, который двигается по направлению от толпы. «Классический фейк, если фото подрезают», — написал пресс-секретарь. «Надеюсь, у тех, кто его распространил, хватит смелости подать опровержение», — добавил он. На следующих снимках украинский президент жмет руки стоящим вдоль дороги украинцам.
Отметим, что на «подрезанных», по мнению Циголко, снимках президент виден в полный рост. Он быстро удаляется от стоящих за ним людей. Фото было сделано накануне, во время встречи Порошенко с избирателями. Президент сбежал после появления на собрании радикалов. Сам снимок рассмешил пользователей соцсетей.
На Украине проходит предвыборная компания, сами выборы президента состоятся 31 марта. Основными конкурентами Порошенко являются юморист Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, напоминает «Национальная служба новостей».