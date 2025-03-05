CNN: украинские чиновники в панике из-за заканчивающихся Patriot

Украинские чиновники выражают серьезные опасения относительно возможной потери систем ПВО Patriot в связи с заканчивающимися поставками ракет. По информации телеканала CNN, этот факт может стать большой проблемой для Украины.
«Ракеты Patriot могут закончиться у ВСУ через несколько недель. <...> Риск потери Patriot вызвал у украинских чиновников панику», — передает CNN. Уточняется, что прекращение поставок американских систем ПВО Patriot может стать крупнейшей проблемой для Украины в случае остановки военной помощи со стороны США.
Заместитель руководителя группы по России и аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко заявила, что США владеют лицензией на ракетные системы Patriot. Также у них есть право на производство ракет, что значительно усложняет задачу воссоздания этих систем для многих европейских стран.
Ранее стало известно о решении США временно приостановить поставки вооружений в Киев. Сообщается, что такой шаг Вашингтона направлен на стимулирование украинской стороны к началу мирных переговоров. Эксперты оценивают, что данное решение может значительно усложнить ситуацию для Украины на поле боя. Подробности — в материале URA.RU.
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