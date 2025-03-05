CNN: украинские чиновники в панике из-за заканчивающихся Patriot

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ВСУ потеряют ракеты Patriot через несколько недель
ВСУ потеряют ракеты Patriot через несколько недель Фото:

Украинские чиновники выражают серьезные опасения относительно возможной потери систем ПВО Patriot в связи с заканчивающимися поставками ракет. По информации телеканала CNN, этот факт может стать большой проблемой для Украины.

«Ракеты Patriot могут закончиться у ВСУ через несколько недель. <...> Риск потери Patriot вызвал у украинских чиновников панику», — передает CNN. Уточняется, что прекращение поставок американских систем ПВО Patriot может стать крупнейшей проблемой для Украины в случае остановки военной помощи со стороны США.

Заместитель руководителя группы по России и аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко заявила, что США владеют лицензией на ракетные системы Patriot. Также у них есть право на производство ракет, что значительно усложняет задачу воссоздания этих систем для многих европейских стран.

Ранее стало известно о решении США временно приостановить поставки вооружений в Киев. Сообщается, что такой шаг Вашингтона направлен на стимулирование украинской стороны к началу мирных переговоров. Эксперты оценивают, что данное решение может значительно усложнить ситуацию для Украины на поле боя. Подробности — в материале URA.RU.

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Украинские чиновники выражают серьезные опасения относительно возможной потери систем ПВО Patriot в связи с заканчивающимися поставками ракет. По информации телеканала CNN, этот факт может стать большой проблемой для Украины. «Ракеты Patriot могут закончиться у ВСУ через несколько недель. <...> Риск потери Patriot вызвал у украинских чиновников панику», — передает CNN. Уточняется, что прекращение поставок американских систем ПВО Patriot может стать крупнейшей проблемой для Украины в случае остановки военной помощи со стороны США. Заместитель руководителя группы по России и аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко заявила, что США владеют лицензией на ракетные системы Patriot. Также у них есть право на производство ракет, что значительно усложняет задачу воссоздания этих систем для многих европейских стран. Ранее стало известно о решении США временно приостановить поставки вооружений в Киев. Сообщается, что такой шаг Вашингтона направлен на стимулирование украинской стороны к началу мирных переговоров. Эксперты оценивают, что данное решение может значительно усложнить ситуацию для Украины на поле боя. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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