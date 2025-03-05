Григоренко предложил законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством

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Григоренко предложил разработать законопроект, который позволит россиянам защититься от мошенников
Григоренко предложил разработать законопроект, который позволит россиянам защититься от мошенников Фото:

В России нужно разработать комплексный законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством, который лишит мошенников возможности использовать массовые схемы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Именно поэтому наш законопроект является составной частью, наверное, общих решений, направлен прежде всего на то, чтобы лишить мошенников возможности использовать какие-то уже существующие схемы, наиболее массовые», — заявил Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Он добавил, что благодаря комплексному законопроекту люди смогут получить простые инструменты для самозащиты от мошенников, чья основная цель — завоевать доверие жертвы. 

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки отбивают 99% кибератак на граждан. При этом она отметила, что неотбитый 1% может нанести миллиардный ущерб. По словам Путина, в прошлом году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей.

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В России нужно разработать комплексный законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством, который лишит мошенников возможности использовать массовые схемы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Именно поэтому наш законопроект является составной частью, наверное, общих решений, направлен прежде всего на то, чтобы лишить мошенников возможности использовать какие-то уже существующие схемы, наиболее массовые», — заявил Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Он добавил, что благодаря комплексному законопроекту люди смогут получить простые инструменты для самозащиты от мошенников, чья основная цель — завоевать доверие жертвы.  Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки отбивают 99% кибератак на граждан. При этом она отметила, что неотбитый 1% может нанести миллиардный ущерб. По словам Путина, в прошлом году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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