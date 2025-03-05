Григоренко предложил законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством

В России нужно разработать комплексный законопроект по борьбе с интернет-мошенничеством, который лишит мошенников возможности использовать массовые схемы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Именно поэтому наш законопроект является составной частью, наверное, общих решений, направлен прежде всего на то, чтобы лишить мошенников возможности использовать какие-то уже существующие схемы, наиболее массовые», — заявил Григоренко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Он добавил, что благодаря комплексному законопроекту люди смогут получить простые инструменты для самозащиты от мошенников, чья основная цель — завоевать доверие жертвы.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки отбивают 99% кибератак на граждан. При этом она отметила, что неотбитый 1% может нанести миллиардный ущерб. По словам Путина, в прошлом году ущерб от киберпреступлений превысил 200 млрд рублей.
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