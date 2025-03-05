В Госдуме предложили раздать участникам СВО земли рядом с границей НАТО

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект о бесплатном предоставлении земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) участникам СВО и семьям погибших бойцов, в том числе в приграничных с НАТО регионах. Об этом сообщил соавтор инициативы, первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам, это поможет социальной реабилитации ветеранов и защите опустевших территорий.
«Сам Бог велел предоставить бойцам и их семьям садовый какой-то участок с домом, с садом, с нормальными условиями, чтобы после окончания СВО они могли заняться благодарным делом — построением сада, большого дома, где может жить многодетная семья, и радоваться, и трудиться, и отдыхать», — передает слова Нилова RTVI. Он также подчеркнул важность социальной реабилитации и возможности организации небольшого бизнеса для военных.
Депутат предложил раздавать земли в опустевших приграничных зонах, например, в Карелии и Ленинградской области, вдоль границы с Финляндией, ставшей членом НАТО, чтобы заселить и укрепить эти территории. Нилов также предложил включить в программу бесплатные лесные участки, чтобы сохранить природные ресурсы и отдать долг героям. Он отметил, что подобные предложения уже вносились, но не находили поддержки у правительства.
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