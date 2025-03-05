Reuters: Чехия осталась без российского газа из-за санкций против РФ

Поставки нефти из России в Чехию по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены из-за проблем с платежами, вызванных санкциями США против России. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Приостановка поставок была вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками», — заявил министр промышленность Чехии Йозеф Сикела, его слова передает агентство. Уточняется, что первоначально было неясно, почему прекратились поставки.
Ранее сообщалось, что Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России. В начале декабря 2024 года были приостановлены поставки по административным причинам, как уточнил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Отмечается, что через данный трубопровод республика получает 58% всей импортируемой нефти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.