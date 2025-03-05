Reuters: Чехия осталась без российского газа из-за санкций против РФ

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Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию были приостановлены
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию были приостановлены Фото:

Поставки нефти из России в Чехию по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены из-за проблем с платежами, вызванных санкциями США против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Приостановка поставок была вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками», — заявил министр промышленность Чехии Йозеф Сикела, его слова передает агентство. Уточняется, что первоначально было неясно, почему прекратились поставки.

Ранее сообщалось, что Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России. В начале декабря 2024 года были приостановлены поставки по административным причинам, как уточнил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Отмечается, что через данный трубопровод республика получает 58% всей импортируемой нефти.

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Поставки нефти из России в Чехию по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены из-за проблем с платежами, вызванных санкциями США против России. Об этом сообщило агентство Reuters. «Приостановка поставок была вызвана проблемами с оплатой между польским владельцем чешских НПЗ и российскими поставщиками», — заявил министр промышленность Чехии Йозеф Сикела, его слова передает агентство. Уточняется, что первоначально было неясно, почему прекратились поставки. Ранее сообщалось, что Чехия заметила неполадки в поставках нефти из России. В начале декабря 2024 года были приостановлены поставки по административным причинам, как уточнил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. Отмечается, что через данный трубопровод республика получает 58% всей импортируемой нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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