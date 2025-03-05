Глава Минэкономразвития РФ раскрыл, сколько долгов списали бойцам СВО

Решетников: участникам СВО списали долги на 28 миллиардов рублей
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Решетников заявил, что за пять лет было завершено 62,6 тысячи процедуры по списанию долгов у участников СВО
Решетников заявил, что за пять лет было завершено 62,6 тысячи процедуры по списанию долгов у участников СВО Фото:
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С 2020 года с участников специальной военной операции было списано долгов на сумму 28 миллиардов рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«За время действия программы — с 2020 года — завершено 62,6 тысячи процедур, списано долгов на 28 миллиардов рублей», — отметил Решетников. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных кредитов (до 10 млн рублей) военнослужащим и их супругам, заключившим контракт на участие в СВО на срок от года, начиная с 1 декабря 2024 года. В феврале этого года Минэкономразвития РФ одобрило законопроект, согласно которому бойцам СВО разрешат списывать до одного млн рублей долгов через внесудебное банкротство без влияния на военные выплаты.

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С 2020 года с участников специальной военной операции было списано долгов на сумму 28 миллиардов рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. «За время действия программы — с 2020 года — завершено 62,6 тысячи процедур, списано долгов на 28 миллиардов рублей», — отметил Решетников. Его слова опубликованы в telegram-канале Кремля. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о списании просроченных кредитов (до 10 млн рублей) военнослужащим и их супругам, заключившим контракт на участие в СВО на срок от года, начиная с 1 декабря 2024 года. В феврале этого года Минэкономразвития РФ одобрило законопроект, согласно которому бойцам СВО разрешат списывать до одного млн рублей долгов через внесудебное банкротство без влияния на военные выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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