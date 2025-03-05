Кибермошенники пытались обмануть Пескова

Кибермошенники пытались обмануть пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, однако он не поддался на их уловки. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.
«Звонили неоднократно. Пока не ловился», — передает слова Пескова Юнашев в своем telegram-канале. Тем не менее, пресс-секретарь сообщил, что один из его близких родственников чудом избежал трагедии, своевременно поделившись с ним информацией.
Как отметил Юнашев, участники совещания с президентом заявили, что угроза кибермошенничества в России остается одной из самых острых проблем. На совещании акцентировалось внимание на необходимости повышения культуры самобезопасности среди граждан и обучения их отличать подозрительные звонки и сообщения от легитимных запросов.
Ранее на совещании с членами правительства президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость немедленного начала действий против кибермошенников, исключая любые задержки в реализации мер. Он выразил мнение, что уровень ущерба, нанесенного деятельностью мошенников, уже превысил допустимые пределы, оказывая серьезное воздействие как на обычных граждан, так и на государственные структуры.
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