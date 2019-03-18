Путин одобрил закон, обязывающий детей содержать своих родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста, нуждающиеся в помощи, будут получать алименты от детей и бывших супругов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Право […] на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», — значится в документе. Данные изменения будут внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ.
12 марта Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты по нетрудоспособности, напоминает «Царьград». Таким образом законодатели намерены повысить социальную защищенность граждан в свете пенсионной реформы.