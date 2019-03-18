Путин одобрил закон, обязывающий детей содержать своих родителей

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 19:53
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Митинг КПРФ против действующей власти и пенсионной реформы. Курган, пенсионеры, бабушка с платочком
Граждане предпенсионного возраста смогут получать алименты от своих детей и бывших супруговФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста, нуждающиеся в помощи, будут получать алименты от детей и бывших супругов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Право […] на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», — значится в документе. Данные изменения будут внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ.

12 марта Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты по нетрудоспособности, напоминает «Царьград». Таким образом законодатели намерены повысить социальную защищенность граждан в свете пенсионной реформы.

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