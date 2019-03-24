Группа Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта, которые пройдут в городе Брейнтри 29 марта. Приглашение опубликовано на странице музыкального коллектива в Twitter.
К публикации также прикреплена карта с маршрутом процессии. Как говорится в сообщении, на службе в церкви будут присутствовать только родные и близкие друзья музыканта. Для остальных церемония будет транслироваться через динамики.
Fans are invited to line the procession route, starting at 3pm in Braintree, Essex on Fri 29th March, to pay their final respects & 'raise the roof' for Keef!— The Prodigy (@the_prodigy) 23 марта 2019 г.
If anyone wishes to lay flowers or tributes these should be sent to St Mary's church in Bocking, no later than 2pm Friday pic.twitter.com/cMTDv2jKi9
Кит Флинт, как напоминает Nation News, был найден мертвым в своем доме 4 марта. Как рассказали другие участники группы, он покончил жизнь самоубийством после расставания с женой, спасшей музыканта от алкогольной и наркотической зависимости.