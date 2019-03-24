23 марта 2019

Группа Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 03:32
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Кит Флинт - 2, флинт кит
Похороны Кита Флинта состоятся 29 мартаФото: Страница The Prodigy во Вконтакте/musicsnapper

Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта, которые пройдут в городе Брейнтри 29 марта. Приглашение опубликовано на странице музыкального коллектива в Twitter.

К публикации также прикреплена карта с маршрутом процессии. Как говорится в сообщении, на службе в церкви будут присутствовать только родные и близкие друзья музыканта. Для остальных церемония будет транслироваться через динамики.

Кит Флинт, как напоминает Nation News, был найден мертвым в своем доме 4 марта. Как рассказали другие участники группы, он покончил жизнь самоубийством после расставания с женой, спасшей музыканта от алкогольной и наркотической зависимости.

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