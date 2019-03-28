Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Лучшее качество фото- и видеосъемки оказалось у телефонов Apple Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Роскачество совместно c Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) провело исследование смартфонов по различным критериям качества и безопасности и назвало лучшие модели 2019 года. В первую десятку вошли гаджеты Samsung, Apple и Huawei.

Подавляющее количество мест в топе оказалось за телефонами компании Samsung, сообщает РБК. Эксперты оценили смартфоны этого бренда за качество звука, емкость батареи, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. Первые четыре места заняли Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e и Samsung Galaxy Note 9. iPhone XS Max, и iPhone XS заняли только пятое и шестое место. Также в топ-10 вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

Лучшее качество фото- и видеосъемки оказалось у гаджетов Apple. На первом месте по этому критерию находится iPhone XS Max, на втором — iPhone XS, на третьем — iPhone XR. iPhone X по возможностям съемки стоит на четвертой позиции, за ним следуют iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По качеству фото и видео на седьмом и восьмом местах расположились Samsung S10+ и S10, на девятой позиции находится iPhone 5s. Замкнул десятку Samsung Galaxy S10e.

При этом Роскачество отметило, что iPhone XS, XS Max и X фактически провалили проверку на прочность. iPhone XR стал первой моделью «яблочной» продукции, которая прошла этот тест. Также эксперты отметили хорошую прочность Samsung S10 и S10+.