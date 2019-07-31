Захарова обвинила Францию в лицемерии из-за призыва освободить задержанных на митинге в Москве

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Мария Захарова призвала коллег из французского МИДа не лицемерить на фоне митинговФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в лицемерии французский МИД, который попросил отпустить задержанных на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, Франции, которая сама в прошлом году жесткими мерами пресекала акции, не стоит вмешиваться в дела РФ.

«Французские власти апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов», — написала Захарова на своей странице в Facebook. «Не Парижу учить пропорциональности реакции», — подчеркнула дипломат.

«Я хочу напомнить слова главы МВД Франции, который сказал: „Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами“», — отметила Захарова. «Митинги не были согласованы, полиция действовала, как будто имела дело с иностранными оккупантами, а не с собственным же населением», — пишет она, напоминая о действиях французских силовиков.

По данным главы МИД Франции Кристофа Кастанера, в результате столкновений с протестующими погибли 11 человек. С начала акций «желтых жилетов» пострадали порядка 2,5 тысячи протестующих и 1,8 тысячи сотрудников сил безопасности.

Ранее МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников несанкционированного митинга, прошедшего в Москве 27 июля, и призвал освободить их. По итогам акции в центре столицы были задержаны более тысячи человек. Также было возбуждено несколько уголовных дел в отношении протестующих, передает RT.

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