Среди протестующих в Москве нашли «профессиональных революционеров»

Следствие намерено выявить зачинщиков беспорядков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет завел четвертое уголовное дело после несанкционированной акции протеста, прошедшей в Москве 27 июля. Возбуждение уголовного дела о массовых беспорядках является логичным ответом на действия провокаторов, заявил «URA.RU» член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

В ведомстве намерены дать оценку действиям организаторов и участников столкновений, цитирует ТАСС старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Ранее были возбуждены три уголовных дела в связи с применением насилия в отношении представителя власти во время акции в поддержку так называемых «независимых кандидатов», незарегистрированных на выборах в Мосгордуму из-за сфабрикованных подписей.

Аничкин подчеркнул, что Следственный комитет намерен установить личности тех, кто намеренно провоцировал толпу и полицейских на столкновения друг с другом. «Важно помнить, что акция была незаконной. А лица, которые пришли на это мероприятие, мало заботились об истинных целях акции. Они пришли просто побузить в то время, когда законопослушные граждане гуляли», — пояснил он. Эксперт отметил, что в ходе подобных протестов есть зачинщики, есть те, кто с ними пришли, и часть невольных участников процесса, которых втягивает толпа. По словам Аничкина, инициаторы беспорядков преследуют только свои цели.

«Опыт показывает, что агрессивные действия совершают совершенно другие люди, а не пришедшие выразить свое мнение граждане. Логично, что Следственный комитет отреагировал на незаконные действия. Этому должна быть дана принципиальная оценка. Нужно разобраться, кто был задержан случайно, так как я знаю, что такие случаи были», — заявил представитель Общественной палаты.

Эксперт добавил, что власть должна всегда реагировать на незаконные методы. «А своими действиями она будет ограждать других законопослушных граждан от нарушителей. Что касается непосредственно столкновений и беспорядков, то напомню, что раньше были некие профессиональные революционеры. И вот я ловлю себя на мысли, что мы сейчас говорим о таких же», — заключил Аничкин.

По итогам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы были задержаны более тысячи человек. Люди вышли на улицу, чтобы поддержать незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые были недовольны решением избиркома. В их отношении прокуратура проводит административное расследование.