Захарова объявила, кто возглавит вуз, в котором учился Лавров

Новым главой Дипломатической академии МИД России станет экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор, — это Александр Владимирович Яковенко», — передает ТАСС со ссылкой на слова представителя МИД.
Яковенко был освобожден от должности 26 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Он занимал этот пост с 2011 года. Ранее он работал замминистра иностранных дел РФ. Сейчас в статусе исполняющего обязанности академию возглавляет экс-генконсул России в Бразилии Михаил Троянский.
Дипакадемия МИД РФ — старейшая дипломатическая академия мира. Она была основана в 1934 году. Среди выпускников — глава МИД Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.