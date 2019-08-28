Захарова объявила, кто возглавит вуз, в котором учился Лавров

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Мария Захарова сказала, что документы о назначении уже подписаныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым главой Дипломатической академии МИД России станет экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На днях подписан соответствующий документ, что у Дипломатической академии появится новый ректор, — это Александр Владимирович Яковенко», — передает ТАСС со ссылкой на слова представителя МИД.

Яковенко был освобожден от должности 26 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Он занимал этот пост с 2011 года. Ранее он работал замминистра иностранных дел РФ. Сейчас в статусе исполняющего обязанности академию возглавляет экс-генконсул России в Бразилии Михаил Троянский.

Дипакадемия МИД РФ — старейшая дипломатическая академия мира. Она была основана в 1934 году. Среди выпускников — глава МИД Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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