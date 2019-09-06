Российские истребители-бомбардировщики дважды столкнулись в небе

Российские истребители дважды столкнулись под Липецком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, столкнулись в ходе тренировочного полета в небе под Липецком. Отмечается, что инцидент произошел из-за потери визуального контакта пилотов.

«В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов», — пишет РЕН ТВ. В ходе тренировки ведущий самолет задел концом крыла кабину ведомого. При разрешении ситуации самолеты столкнулись еще раз. В двигатель одного из самолетов попал обломки.