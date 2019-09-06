Российские истребители-бомбардировщики дважды столкнулись в небе

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Российские истребители дважды столкнулись под ЛипецкомФото: Анна Майорова © URA.RU

Два истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, столкнулись в ходе тренировочного полета в небе под Липецком. Отмечается, что инцидент произошел из-за потери визуального контакта пилотов.

«В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов», — пишет РЕН ТВ. В ходе тренировки ведущий самолет задел концом крыла кабину ведомого. При разрешении ситуации самолеты столкнулись еще раз. В двигатель одного из самолетов попал обломки.

Пилоты не пострадали, истребители удалось посадить, отмечает телеканал «Царьград». У одного самолета оторвало концовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. У другого в ходе столкновения повреждены кабина, фюзеляж и двигатель, пишет «Утро.ру».

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