В управделами президента РФ ответили на вопрос об американском шпионе

Сотрудники Кремля усомнились в достоверности данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Олег Смоленков, которого ряд СМИ называет осведомителем ЦРУ, не был сотрудником управления делами президента РФ. Об этом сообщили в самом управлении.

«В управлении делами президента сообщили, что Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором США, никогда не был сотрудником управделами президента», — заявили в telegram-канале «Подъем» бывшие сотрудники радиостанции «Говорит Москва».

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году из России эвакуировали агента, который был ценным сотрудником разведки и работал в высших эшелонах власти РФ. Уточнялось, что ему предложили уехать из страны, когда Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы, напоминает «Национальная служба новостей».

Позже журналисты ряда СМИ сообщили, что Смоленков работал в управделами главы РФ и в 2017 году покинул Россию вместе с женой и детьми. Позже «Коммерсант» нашел, что на сайте The Washington Post есть информация о недвижимости Смоленкова в США.