Агента ЦРУ смогли вывезти из России только со второй попытки

Американский шпион в России был особо ценным агентом Фото: unsplash/

Агент США, занявший влиятельную должность в России, лишь со второго раза принял предложение Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США покинуть Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, шпион был завербован ЦРУ несколько десятилетий назад. Затем агенту удалось быстро продвинуться по карьерной лестнице. «Давний источник получил влиятельную позицию, которая была связана с выходом на самый высокий уровень Кремля», — пишет The New York Times.

Информатор стал одним из наиболее важных и высоко защищенных активов ЦРУ, когда американские чиновники поняли, что Россия пытается саботировать президентские выборы 2016 года. Однако тогда было принято решение вывезти источник с территории РФ из-за интереса СМИ к фигуре агента в российских властных кругах.

Впервые попытку вывезти своего агента из России ЦРУ предприняло в 2016 году, но тогда, по данным The New York Times, шпион якобы отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Повторное предложение ЦРУ агенту прозвучало спустя несколько месяцев, в 2017 году — и в этот раз агент предложение принял.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году разведка США отозвала из России одного из ценных агентов из-за болтливости американского президента Дональда Трампа, напоминает «Утро.ру». Позже СМИ предположили, что «особо ценным агентом» американской разведки мог быть экс-сотрудник правительства РФ Олег Смоленков.