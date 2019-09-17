Названы причины, почему один из самых молодых губернаторов призвал россиян не надеяться на пенсию

32-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов, призвавший россиян самим копить себе деньги на старость и не рассчитывать на государственную пенсию, выразил общую позицию властей. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал калининградский журналист, главред издания «Новые колеса» Игорь Рудников.
«Думаю, он выразил позицию российской власти. Но теперь, если заявление Алиханова вызовет резонанс, будет сказано, что он высказал своё личное мнение. А сам Алиханов заявит, что ничего подобного он вообще не говорил, или его неправильно поняли», — пояснил он.
По мнению бывшего главного редактора портала «Новый Калининград» Алексея Милованова, причиной скандального заявления Алиханова о пенсиях стало то, что в его команде попросту отсутствует человек, который мог бы вовремя предупредить главу региона о недопустимости подобного рода высказываний.
Ранее 32-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с представителями СМИ заявил о том, что, по его мнению, россияне должны с молодого возраста откладывать деньги на старость и не надеяться лишь на государственную пенсию. «Я сторонник того, чтобы, — если есть такая возможность, человек чуть-чуть откладывал бы с зарплаты еще дополнительно, создавая какую-то подушку безопасности на старость… Лучше вложиться либо в банковские вклады, либо — в какие-то облигации, акции, еще во что-то», — отмечал чиновник.