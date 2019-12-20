Журналистка из Швеции восхитилась российскими поездами

Девушка влюбилась в душевную атмосферу и дружелюбных попутчиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Журналистка Анна-Лена Лаурен опубликовала в шведской газете Dagens Nyheter материал, в котором рассказала о своей любви к путешествиям по России на поездах. Особенно девушка восхитилась дружелюбной атмосферой, царящей в вагонах.

«Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Завязывается дружба», — передает слова Лаурен РИА «Новости». Она отметила бесконфликтность и доброжелательность попутчиков, которые несколько дней могут ехать бок о бок в тесном купе.

Автор публикации также затронула тему путешествий на борту самолетов российских авиакомпаний. Лаурен отметила, что в воздухе пассажиры нередко вступают в конфликты, которые даже могут перерастать в драки. По ее наблюдениям, пассажиры самолетов в России могут вести себя грубо по отношению и к попутчикам, и даже членам экипажа.