Новости кризиса 9 июня: банки снижают ставки, Кадыров раздаст деньги, беженцев хотят лишить пенсии

В Чечне женихи получат по 50 тысяч рублей на выкуп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сегодня утром стоимость августовского фьючерса на нефть Brent превысила 43 доллара впервые с 9 марта. Однако теперь котировки падают на фоне заявления саудитов об увеличении добычи в июле. Сейчас фьючерсы на североморскую нефть с поставкой в августе стоят 41,08 доллара (-2,88%) за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на американскую нефть WTI также опустилась на 2,42% и торгуется по 38,59 доллара за баррель.

Напомним, что на пресс-конференции ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила, что дополнительное сокращение нефтедобычи страна закончит в июне, то есть с июля объем добычи нефти вырастет только из-за этого на 1 млн барр./сутки. Аналогичным образом поступают ОАЭ, Кувейт и Оман, передадет аналитик Юрий Марченко.

На Московской бирже доллар стоит 68,2 рубля (меньше на 50 копеек), курс евро установился на уровне 77,03 рубля (меньше на 53 копейки).

Что происходит в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца — до 1 октября. Выплаты получат безработные, которые утратили право на получение пособия в связи с истечением установленного периода после 1 марта. Напомним, что жители РФ, потерявшие работу после 1 марта, с апреля по июнь получали по 12 130 рублей.

Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В мае 2020 года ипотечных кредитов в России было выдано на 8% больше , чем в мае прошлого года. За месяц банки выдали 87 тысяч кредитов на 205 миллиардов рублей (+1,4% к маю прошлого года). При этом 20% ипотеки было выдано по льготной программе на новостройки под 6,5%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить по 50 тысяч рублей более 200 женихам региона, которые из-за пандемии остались без средств на выкуп невест. По его поручению также были розданы продуктовые наборы многодетным, малообеспеченным семьям, инвалидам, врачам и людям, пострадавшим от пожаров. Акция проходит во всех регионах, где находится представительство главы Чеченской Республики.

В Госдуме попросили разрешить женщинам со званием «Мать-героиня» без трудового стажа уходить на пенсию досрочно. По мнению депутата Госдумы Елена Строкова (ЛДПР), таким женщинам нужно засчитывать шесть лет стажа. Звание «Мать-героиня» может получить женщина, родившая 10 и более детей.

В России могут прекратить выплату страховых пенсий беженцам без статуса. С такой инициативой выступил Минтруд. Основаниями для отмены пенсий могут стать истечение срока действия удостоверения или лишение статуса переселенца.

Депутаты Госдумы предложили установить в России с 2021 года почасовую оплату труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный рабочий день, в размере не менее 150 рублей в час. Сейчас эта ставка составляет 89,85 рубля. Однако, как в разговоре с URA.RU, отметил экономист Виталий Калугин, это не повлияет на зарплаты, так как работодатели не смогут платить больше, чем могут себе позволить.

В России предлагают оплачивать санаторно-курортное лечение граждан, переболевших коронавирусом и пневмонией. С такой просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Расходы бюджета на эти цели могут составить до полумиллиарда рублей.

Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами. В УрФО лидером по данному показателю в первом квартале 2020 года стала Курганская область. Среднемесячная зарплата в регионе составила 30 577 рублей, увеличившись на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самую большую зарплату в начале года получили жители Ямала — 102 123 рублей.

Что происходит в мире

Германия намерена ответить США на экстерриториальные санкции в отношении «Северного потока — 2» (СП-2). В бундестаге ФРГ рассматривают введение штрафных тарифов на американский природный газ, если преследование проекта не прекратится. Сейчас СП-2 построен на 94%. Согласно расчетам российской стороны, его запустят к концу 2020 года. Однако из-за ограничений, прописанных в обновленной Газовой директиве ЕС, трубопровод будет разрешено заполнить только наполовину.

Основные американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне усиления оптимизма после выхода положительного отчета о занятости в США, дающего надежды, что крупнейшая экономика мира уже пережила неблагоприятные последствия пандемии.

Что будет дальше

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мировая экономика сократится на 5,2% , что станет крупнейшим ее торможением со времен Второй мировой войны. ВВП России сократится на 6%, прогнозируют во Всемирном банке.

Инфляция в России в июне составит 0,1-0,2%, годовая окажется на уровне 3-3,2%, следует из прогноза Минэкономразвития. Темп роста цен в РФ в мае замедлился до 0,3%, вернувшись к уровню февраля, при этом в апреле он достиг 0,8%.

Согласно прогнозу вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова, стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%. Напомним, туристический сезон в России начнется с 1 июля.

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