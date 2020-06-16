Российский политик Владимир Жириновский предложил разделить США на две части. Для этого несколько штатов придется отдать темнокожим американцам.
«Нужно создать две Америки — черную и белую. Для этого передать черным американцам два-три штата, допустим, на севере, ближе к Канаде. Там они смогут спокойно жить, а белые оттуда уедут», — объяснил Жириновский. Он добавил, что у темнокожих должна быть своя «черная» полиция, врачи и преподаватели, которые не будут сталкиваться с белыми.
Инициатива главы ЛДПР, по его мнению, должна помочь избавиться от проблемы «черных и белых» в США. В противном случае межрасовые конфликты неискоренимы и будут периодически возникать, уверен политик.
Жириновский также посоветовал помочь желающим темнокожим американцам вернуться на «историческую родину» — в Африку, пишут «Невские новости». В Восточной Африке их с удовольствием примут, считает лидер ЛДПР.
Напомним, недавно в США начались протесты из-за убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. В ходе массовых беспорядков погибло более десяти человек.
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