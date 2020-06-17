Жириновский: большевики должны встань на колени перед народом

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Кроме того, как отметил лидер ЛДПР, не нужно ставить памятников политикам, так как за каждым из них — миллионы погибших, насилие и диктатура.

«Бельгийцы — перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы — перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и Японцы — перед всем миром. Турки — перед курдами и армянами. Арабы — перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы — перед русскими. Персы — перед соседними народами (грузинами в первую очередь)», — отметил депутат.

Парламентарий считает, что из-за поступков правителей и государств многим народам придется встать на колени. Так, белые американцы должны встать на колени не только перед темнокожими, но и индейцами, которых они уничтожали. А британцы, по словам депутата, — перед индусами, китайцами, африканцами.

«Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима», — написал депутат. По мнению Жириновского, таким образом можно будет признать вину за «уничтожение миллионов людей» и искупить грех.

Большевики должны «встать на колени перед русским народом». Об этом в своем Telegram написал депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Из-за поступков правителей и государств многим народам придется встать на колени, считает депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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