Из-за коронавируса россияне плохо спали и чувствовали одиночество

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Ранее психологи рассказывали, как выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, с минимальным стрессом. Так, по мнению экспертов, стоит возвращаться к привычным делам постепенно и не забывать, что этот период в жизни скоро пройдет, передает телеканал 360 .

Коронавирус оказал негативное влияние и на сон, говорит психолог. Из-за режима самоизоляции у людей снизилась активность, что и повлияло на качество сна в худшую сторону. Помимо этого коронавирус стал помощником лишнего веса, подчеркнула Данина. Особенно это сказалось на тех, кто боролся со стрессом с помощью вкусной пищи и во время самоизоляции постоянно находился рядом с холодильником, заключила психолог.

Ограничения, вызванные пандемией, ударили, в первую очередь по тем, кто живет один и имеет проблемы в общении с другими людьми, считает эксперт. «Ходя на работу, они социализировались и компенсировали ощущение одиночества. Во время пандемии это чувство стало выраженным и болезненным», — заявила Данина «Известиям».

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции негативно повлияли на множество аспектов жизни, включая питание, сон и работу. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, психолог Мария Данина.

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