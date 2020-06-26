27 июня 2020

Из-за коронавируса россияне плохо спали и чувствовали одиночество

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Выступление Евгения Ройзмана в УрГУ на Дне историка. Екатеринбург , сон, скука, спит, девушки
Самоизоляция ухудшила качество сна, считают психологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции негативно повлияли на множество аспектов жизни, включая питание, сон и работу. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, психолог Мария Данина.

Ограничения, вызванные пандемией, ударили, в первую очередь по тем, кто живет один и имеет проблемы в общении с другими людьми, считает эксперт. «Ходя на работу, они социализировались и компенсировали ощущение одиночества. Во время пандемии это чувство стало выраженным и болезненным», — заявила Данина «Известиям».

Коронавирус оказал негативное влияние и на сон, говорит психолог. Из-за режима самоизоляции у людей снизилась активность, что и повлияло на качество сна в худшую сторону. Помимо этого коронавирус стал помощником лишнего веса, подчеркнула Данина. Особенно это сказалось на тех, кто боролся со стрессом с помощью вкусной пищи и во время самоизоляции постоянно находился рядом с холодильником, заключила психолог.

Ранее психологи рассказывали, как выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, с минимальным стрессом. Так, по мнению экспертов, стоит возвращаться к привычным делам постепенно и не забывать, что этот период в жизни скоро пройдет, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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