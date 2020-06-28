27 июня 2020

Школьница забила ногами сверстницу в Свердловской области. Конфликт начался из-за парня

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Потерпевшая написала заявление в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 15-летняя школьница забила девушку ногами из-за переписки с ее парнем. Инцидент произошел в Красноуральске.

«В Красноуральске жестко подрались девочки, одна из них, 15-летняя, забила другую ногами», — пишет E1. Происходящее на видео снимала третья девушка. На кадрах видно, как подросток сильно бьет ногами лежачую соперницу, а та закрывается руками. Ролик был опубликован в социальных сетях, но позже его удалили.

По словам местных жителей, девушка неоднократно устраивала такие драки. Руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил факт конфликта. По его словам, инцидент произошел 21 июня. У потерпевшей зафиксированы гематомы, она написала заявление в полицию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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