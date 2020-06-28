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По словам местных жителей, девушка неоднократно устраивала такие драки. Руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил факт конфликта. По его словам, инцидент произошел 21 июня. У потерпевшей зафиксированы гематомы, она написала заявление в полицию.

«В Красноуральске жестко подрались девочки, одна из них, 15-летняя, забила другую ногами», — пишет E1. Происходящее на видео снимала третья девушка. На кадрах видно, как подросток сильно бьет ногами лежачую соперницу, а та закрывается руками. Ролик был опубликован в социальных сетях, но позже его удалили.

В Свердловской области 15-летняя школьница забила девушку ногами из-за переписки с ее парнем. Инцидент произошел в Красноуральске.

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